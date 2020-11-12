Львівська міськрада створить робочу групу, яка стоятиме на захисті підприємців в умовах карантину вихідного дня. ЇЇ очолить заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Львівська міська рада не хоче, щоб рішення про введення карантину вихідного дня вступило в дію. Робоча група мрії напрацьовуватиме різні варіанти допомоги та підтримки підприємців міста. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Львівська хвиля", повідомляє 24 канал.

До теми Львівська міська рада готує позов до суду через карантин вихідного дня, – Садовий

Коли у Львові створять групу захисту підприємців

Львівська міськрада готує позов до суду, щоб рішення про введення карантину вихідного дня не вступило в дію. Садовий розповів, що хоч кінцевого протоколу уряду щодо цього ще немає, львівські юристи вже опрацьовують інформацію, яка вже є в медіа.

Ми сьогодні (12 листопада – 24 канал) створюємо спеціальну робочу групу, яка буде напрацьовувати різні варіанти, щоб захистити й допомогти бізнесу. Її очолить мій заступник Андрій Москаленко. Також туди будуть входити керівник юридичного департаменту, керівник центру підприємництва, бізнес-омбудсмен та підприємці,

– розповів міський голова.

Садовий про карантин вихідного дня

Мер міста вважає, що карантин вихідного дня зашкодить тисячам українців. Це рішення позбавить їх засобів для існування.

"Для туристичної чи ресторанної індустрій це утопія. Для них головний заробіток припадає саме на суботу – неділю. Люди просто залишаються без засобів для існування. Ще одне питання – де ті компенсації, які обіцяв прем'єр? Якби людям спочатку дали живі кошти, то можна було б говорити про якісь обмеження. Але викидати людей на вулиці, лишати їх без роботи – це недопустимо", – додав Садовий.

Міський голова зазначив, що у Львові близько 25% жителів вже перехворіли на коронавірус й мають антитіла.

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Мерія чекає на фінальну постанову уряду

Садовий зазначив, що згідно з чинним законодавством, на основі постанови Кабміну повинні провести засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС, а потім — міської. Проте міська комісія не готова приймати рішення, які можуть зашкодити людям.

Наразі Львівська міськрада чекає на фінальну постанову уряду. Її опрацюють та на міській комісії приймуть рішення, яке буде "виключно в інтересах людей".

Зверніть увагу! Детальніше про введення карантину вихідного дня в Україні можна прочитати тут.