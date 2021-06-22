Інцидент трапився поблизу гори Плай у Мукачівському районі. Спочатку хлопець хотів таки підкорити вершину, проте пізніше до нього довелось викликати медиків та рятувальників.

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17-річного львів'янина вкусила змія

Ввечері 21 червня група туристів зі Львова вирушила в бік гори Великий Верх.

Під час сходження на вершину 17-річного хлопця в ногу вкусила змія.

Ще певний час він намагався йти за маршрутом, проте врешті-решт його друзі викликали рятувальників.

Співробітники ДСНС, які виїхали за викликом, знайшли туристичну групу та спустили львів'янина до підніжжя гори.

Після цього його відвезли до Воловця та передали лікарям швидкої.

Дивіться фото, як рятувальники спускали туриста з гори / Фото ДСНС Закарпаття

Зверніть увагу! Рятувальники закликають бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу. Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, потрібно просто спокійно відійти. Особливо уважними необхідно бути у високій траві, кущах та лісі. Окрім цього, вирушаючи на природу, слід одягати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.



Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА