У Карпатах 17-річного львів'янина вкусила змія: хлопця госпіталізували – фото

На Закарпатті 21 червня 17 річного туриста зі Львова в ногу вкусила змія. Підліток потрапив у лікарню.
Інцидент трапився поблизу гори Плай у Мукачівському районі. Спочатку хлопець хотів таки підкорити вершину, проте пізніше до нього довелось викликати медиків та рятувальників.
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17-річного львів'янина вкусила змія
- Ввечері 21 червня група туристів зі Львова вирушила в бік гори Великий Верх.
- Під час сходження на вершину 17-річного хлопця в ногу вкусила змія.
- Ще певний час він намагався йти за маршрутом, проте врешті-решт його друзі викликали рятувальників.
- Співробітники ДСНС, які виїхали за викликом, знайшли туристичну групу та спустили львів'янина до підніжжя гори.
- Після цього його відвезли до Воловця та передали лікарям швидкої.
Дивіться фото, як рятувальники спускали туриста з гори / Фото ДСНС Закарпаття
Зверніть увагу! Рятувальники закликають бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу. Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, потрібно просто спокійно відійти. Особливо уважними необхідно бути у високій траві, кущах та лісі. Окрім цього, вирушаючи на природу, слід одягати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.