Рятувальники закликають бути уважними у місцях проживання змій. Ні в якому разі не можна наступати на плазунів чи брати їх до рук.

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На Львівщині жінку вкусила змія

Приблизно о 18:30 у селі Ялинкувате Стрийського району 30 річну жінку вкусила змія.

Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.

Вона перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Зверніть увагу! Рятувальники закликають бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу. Якщо ви побачили плазуна, потрібно просто спокійно відійти. Окрім цього, слід одягати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

Перший випадок укусу змії на Львівщині зафіксували 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.

У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії. 72-річну бабусю також госпіталізували.

У Сколівському районі Львівщини 31 травня 45-річного чоловіка також вкусила змія. Він у стані середньої важкості потрапив у реанімацію.

У Стрийському районі 8 червня 35-річну жінку вкусила змія. Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

22 червня змії вкусили жінку та дитину. Обидвоє постраждалих перебували у стані середнього ступеня важкості.



Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА