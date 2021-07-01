У карпатському селі 30-річну жінку вкусила змія: постраждала – у лікарні

На Львівщині в гірському селі 30 червня 30-річну жінку вкусила змія. Постраждала потрапила у лікарню.

Рятувальники закликають бути уважними у місцях проживання змій. Ні в якому разі не можна наступати на плазунів чи брати їх до рук.

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На Львівщині жінку вкусила змія

Приблизно о 18:30 у селі Ялинкувате Стрийського району 30 річну жінку вкусила змія.

Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.

Вона перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

Перший випадок укусу змії на Львівщині зафіксували 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.

У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії. 72-річну бабусю також госпіталізували.

У Сколівському районі Львівщини 31 травня 45-річного чоловіка також вкусила змія. Він у стані середньої важкості потрапив у реанімацію.

У Стрийському районі 8 червня 35-річну жінку вкусила змія. Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

22 червня змії вкусили жінку та дитину. Обидвоє постраждалих перебували у стані середнього ступеня важкості.

Рятувальники закликають бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу. Якщо ви побачили плазуна , потрібно просто спокійно відійти. Окрім цього, слід одягати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.



Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА