У карпатському селі 30-річну жінку вкусила змія: постраждала – у лікарні
1 липня 2021 , 16:22Читать новость на русском
На Львівщині в гірському селі 30 червня 30-річну жінку вкусила змія. Постраждала потрапила у лікарню.
Рятувальники закликають бути уважними у місцях проживання змій. Ні в якому разі не можна наступати на плазунів чи брати їх до рук.
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На Львівщині жінку вкусила змія
- Приблизно о 18:30 у селі Ялинкувате Стрийського району 30 річну жінку вкусила змія.
- Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.
- Вона перебуває у стані середнього ступеня важкості.
Коротко про останні подібні випадки на Львівщині
- Перший випадок укусу змії на Львівщині зафіксували 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.
- У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії. 72-річну бабусю також госпіталізували.
- У Сколівському районі Львівщини 31 травня 45-річного чоловіка також вкусила змія. Він у стані середньої важкості потрапив у реанімацію.
- У Стрийському районі 8 червня 35-річну жінку вкусила змія. Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.
- 22 червня змії вкусили жінку та дитину. Обидвоє постраждалих перебували у стані середнього ступеня важкості.