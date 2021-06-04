Членами банди були 3 жителів Львівщини. Двоє зловмисників частково визнали свою провину.

До теми Викрадали людей і вимагали тисячі доларів викупу: у Львові затримали банду рекетирів – фото

Банда рекетирів грабувала жителів області

У вироку суду мовиться, що вранці 10 вересня 2018 року 31-річний раніше судимий за грабежі та розбої житель Яворова та 27-річний львів'янин увірвались в один з будинків у Малехові .

. Зловмисники зламали вхідні металопластикові двері та напали на господаря.

Нападники, погрожуючи пістолетом, зв'язали постраждалого .

. Вони катували його розпеченою праскою , щоб чоловік віддав усі цінні речі.

, щоб чоловік віддав усі цінні речі. Зловмисники винесли з будинку гроші, комп'ютери та золото.

Того ж дня зловмисники разом зі спільником, 34-річним жителем Мурованого, пограбували ще один будинок у місті Судова Вишня.

зловмисники разом зі спільником, 34-річним жителем Мурованого, пограбували ще один будинок у місті Судова Вишня. Чоловіки били та залякували пістолетом 44-річну жінку.

пістолетом 44-річну жінку. Врешті вона віддала їм прикраси та техніку.

Загалом зловмисники пограбували своїх жертв на майже 240 тисяч гривень.

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Суд виніс зловмисникам вирок

Під час судового засідання 31-річний житель Яворова відмовився від надання свідчень. Він не визнав своєї провини. Чоловік зазначив, що постраждалі не могли його впізнати, адже усі троє нападників були в масках. Двоє інших зловмисників визнали свою вину, проте лише частково.

Суддя підтримав позицію прокурорів та визнав обвинувачених винними у "груповому нападі для заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням в житло і з погрозами насильства". Яворівчанину призначили 10 років за ґратами з конфіскацією майна, а двом іншим – по 8 років у в'язниці також з конфіскацією майна.