Катували розпеченою праскою і грабували: на Львівщині суд покарав банду рекетирів

Городоцький райсуд виніс вирок 3 зловмисникам, які били та грабували жителів Львівщини. Вони вривались до будинків, катували їхніх власників гарячою праскою та забирали усі цінні речі.
Членами банди були 3 жителів Львівщини. Двоє зловмисників частково визнали свою провину.
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Банда рекетирів грабувала жителів області
- У вироку суду мовиться, що вранці 10 вересня 2018 року 31-річний раніше судимий за грабежі та розбої житель Яворова та 27-річний львів'янин увірвались в один з будинків у Малехові.
- Зловмисники зламали вхідні металопластикові двері та напали на господаря.
- Нападники, погрожуючи пістолетом, зв'язали постраждалого.
- Вони катували його розпеченою праскою, щоб чоловік віддав усі цінні речі.
- Зловмисники винесли з будинку гроші, комп'ютери та золото.
- Того ж дня зловмисники разом зі спільником, 34-річним жителем Мурованого, пограбували ще один будинок у місті Судова Вишня.
- Чоловіки били та залякували пістолетом 44-річну жінку.
- Врешті вона віддала їм прикраси та техніку.
- Загалом зловмисники пограбували своїх жертв на майже 240 тисяч гривень.
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Суд виніс зловмисникам вирок
Під час судового засідання 31-річний житель Яворова відмовився від надання свідчень. Він не визнав своєї провини. Чоловік зазначив, що постраждалі не могли його впізнати, адже усі троє нападників були в масках. Двоє інших зловмисників визнали свою вину, проте лише частково.
Суддя підтримав позицію прокурорів та визнав обвинувачених винними у "груповому нападі для заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням в житло і з погрозами насильства". Яворівчанину призначили 10 років за ґратами з конфіскацією майна, а двом іншим – по 8 років у в'язниці також з конфіскацією майна.