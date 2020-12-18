Казка вже завітала: у Львові запалили головну ялинку – чарівні фото
Напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня у Львові урочисто засвітили головну новорічну ялинку. Через пандемію COVID-19 захід транслювали у мережі.
Участь у церемонії запалення ялинки взяла дружина мера Львова Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова. Про це мовиться на сайті Львівської міської ради.
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Якщо треба допомогти чоловікові – то я за, і сьогодні була моя допомога. Це дуже почесно, тому мені приємно, що прийшли львів'яни та гості,
– наголосила Кіт-Садова.
Мер Львова вперше за багато років не завітав на головну новорічну подію Львова. Наразі Садовий хворіє на коронавірус.
Деталі заходу
- Учасниками заходу стали пластуни та хористи капели "Дударик".
- Масові традиційні гуляння біля ялинки скасували через пандемію коронавірусу.
- Однак жителі міста залишилися дуже задоволені ялинкою. Вони відзначають, що головне деревце Львова – дуже красиве.
- Висота ялинки становить 16 метрів. Красуню виростили у Дрогобицькому районі на Львівщині.
У Львові запалили різдвяну ялинку / Фото пресслужби Львівської міської ради
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