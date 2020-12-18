Напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня у Львові урочисто засвітили головну новорічну ялинку. Через пандемію COVID-19 захід транслювали у мережі.

Участь у церемонії запалення ялинки взяла дружина мера Львова Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова. Про це мовиться на сайті Львівської міської ради.

Актуально Укрзалізниця запустить додаткові потяги через Львів на свята: коли вони почнуть курсувати

Якщо треба допомогти чоловікові – то я за, і сьогодні була моя допомога. Це дуже почесно, тому мені приємно, що прийшли львів'яни та гості,

– наголосила Кіт-Садова.

Мер Львова вперше за багато років не завітав на головну новорічну подію Львова. Наразі Садовий хворіє на коронавірус.

Деталі заходу

Учасниками заходу стали пластуни та хористи капели "Дударик".

Масові традиційні гуляння біля ялинки скасували через пандемію коронавірусу.

Однак жителі міста залишилися дуже задоволені ялинкою. Вони відзначають, що головне деревце Львова – дуже красиве.

Висота ялинки становить 16 метрів. Красуню виростили у Дрогобицькому районі на Львівщині.

У Львові запалили різдвяну ялинку / Фото пресслужби Львівської міської ради