Казкові лавандові поля: біля Львова з'явилась неймовірна туристична локація – фото

Неподалік Львова 19 червня відбудеться відкриття надзвичайної туристичної локації – парку квітучих рослин "Казкові поля". Тут висадили одну з найбільших лавандових плантації в Україні.

"Квіткові поля" розташувались у селі Стрілки Бібрської громади. Тут можна побачити неймовірну плантацію різноманітних квітів – гортензій, спірей, гібіскусів, вейгел, лаванди тощо.

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На "Казкові поля" організовуватимуть тури

На території "Казкових полів" є кафе, дитячий майданчик і крамниця, де можна придбати продукти, сувеніри чи товари для саду. Також тут проводять екскурсії у розсадник декоративних рослин.

Керівниця управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака розповіла, що завдяки "Казковим полям" туристична Львівщина стане ще різноманітнішою. За 8 кілометрів від парку квітучих рослин розміщений Свірзький замок, за 3 кілометри – перший в Україні парк сучасної скульптури "PARK3020". За 4 кілометри від "Квітучих полів" розташована Бібрка з давнім костелом, ратушею й історичною будівлею товариства "Сокіл".

За словами посадовиці, під час другого виїзду в межах проєкту "Експедиція громад: фокус на туризм" відбулася презентація "Казкових полів".

Вона викликала велике зацікавлення в туроператорів, було чимало ідей щодо організації турів,

– підсумувала Табака.

Одне з найбільших підприємств в Україні "Клуб рослин", що займається розведенням декоративних рослин для озеленення, відкрило квіткові "Казкові поля" на своїй території.

Дивіться фото з "Казкових полів" / Фото "Казкові поля"

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Що можна побачити на "Казкових полях"

Директор "Клубу рослин" Назарій Зінько розповів, що на території "Казкових полів" буде можливість провести концерти, свята та корпоративи просто неба. На 10 гектарах території парку також можна організовувати фотосесії.

"Тут висаджено 26 тисяч квіткових кущів більше ніж 40 сортів, які найкраще цвітуть у кліматичних умовах України. Серед цих рослин є лаванда, гортензія, вейгела, спірея та інші", – додав Зінько.

Наразі на території "Казкових полів" квітнуть вейгели. А в середині липня тут розцвіте найбільше в Україні поле гортензій.

"Казкові поля" відкриють для відвідувачів 19 червня. Вони працюватимуть щодня з 10:00 до 19:00. Вартість вхідних квитків на територію становить лише 50 гривень, проте для дітей пільговиків квиток коштуватиме 30 гривень.

Дивіться відео з "Казкових полів":