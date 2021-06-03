Керівника "Львіввугілля" підозрюють у розтраті 3 мільйонів гривень на закупівлі масок: фото

Правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників "Львіввугілля". За інформацією слідства, він закупив медичні маски за завищеними цінами. Збитки оцінили у понад 3 мільйони гривень.

Посадовця викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності поліції Львівщини та управління стратегічних розслідувань. Чоловікові загрожує в'язниця та чималий штраф.

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Посадовця підозрюють у розтраті 3 мільйонів гривень

Правоохоронці встановили, що у квітні 2020 року один із керівників ДП "Львіввугілля", 67-річний житель Червонограда, уклав договір з підприємством-постачальником на закупівлю фільтрувальних масок для працівників.

Проте посадовець не перевірив їхньої вартості, тож купив маски за значно завищеною ціною.

Експертиза встановила, що через недбалість чоловіка держбюджет зазнав шалених збитків – 3,2 мільйона гривень.



Посадовця підозрюють у службовій недбалості / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в "службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 5 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього, він повинен буде виплатити від 4,25 до 132,75 тисячі гривень штрафу.

Невдовзі посадовцеві оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини злочину та усіх людей, які були до нього причетними.