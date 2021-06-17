Зареєструвався як Івасик Телесик і кидаю дурниці, – депутат ЛМР тролить чиновників у фейсбуці

Львівський депутат Юрій Ломага зізнався, що тролить місцевих чиновників у фейсбуці. Він впевнений, що у цій соцмережі на "Гарячу лінію міста Львова" пишуть люди з фейкових акаунтів.

За словами Ломаги, він й сам створив фейковий обліковий запис. Свій акаунт депутат назвав "Івасик Телесик".

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На Гарячу лінію у фейсбуці пишуть з фейкових акаунтів

У фейсбуці є сторінка "Гарячої лінії міста Львова". Сюди місцеві жителі надсилають свої скарги. Очевидно, що дописи львів'ян допомагають райадміністраціям оперативно реагувати на будь-які неприємні ситуації у місті. Так, більшість проблем дуже швидко вирішують.

Однак депутат Львівської міськради Юрій Ломага має трохи іншу думку. Він вважає, що скарги надсилають люди з фейкових акаунтів.

"Може вам невідомо, но я хочу вам таке сказати, що люди з фейсбуку, фейкові люди, реєструються, якісь там закидають звернення, і потім всі адміністрації відповідають їм. І на це йде шалена кількість часу", – зазначив народний обранець.

На засідання сесії 17 червня Ломага закликав адміністраторів "Гарячої лінії міста Львова" не реагувати на такі анонімні звернення.

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Ломага створив фейковий акаунт

Депутат додав, що в Україні існує закон, згідно з яким громадяни повинні подавати свої звернення у паперовій формі.

Оцю людину у фейсбуці, вона навіть не верифікована. Я спеціально взяв зареєстрував от "Івасик Телесик" і кидаю отакі дурниці. Розумієте? І на ті дурниці люди тратять свій час. Може ми зупинимо займатися піаром через фейсбук?

– підсумував депутат.

Ломага наголосив, що він зі свого фейкового облікового запису пише на сторінку "Гарячої лінії Львова" абсурдні скарги, на які реагують чиновники. Однак журналістам не вдалося знайти "Івасика Телесика" серед учасників спільноти.

Фейсбук-групу "Гаряча лінія міста Львова" створили у 2018 році. Наразі вона налічує понад 92 тисячі учасників. Спільнота необхідна для взаємодії львів'ян з чиновниками мерії. Її адмініструють кілька співробітників міськради.