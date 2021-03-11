Кинувся під колеса: у Львові патрульні оштрафували пішохода – відео

Патрульні оштрафували пішохода, якого 9 березня збила автівка Volkswagen Jetta. Чоловік різко вибіг на дорогу й потрапив під колеса.
Інцидент трапився близько 21:00 на перехресті вулиць Сяйво – Городоцька. Патрульні винесли на пішохода постанову.
Читайте також Епічна погоня: на Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з рушниці – фото
Пішохід вибіг під колеса авто
Цікаво!
- Близько 21:00 на перехресті вулиць Сяйво – Городоцька 29-річний пішохід порушив правила дорожнього руху.
- Він, не переконавшись, що дорогою не їдуть автомобілі, різко вибіг на проїжджу частину.
- У цей момент там їхав автомобіль Volkswagen Jetta.
- На відео видно, що чоловік, буквально, вистрибнув на автомобіль.
- На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а автівка не отримала технічних ушкоджень.
- Патрульні винесли на пішохода постанову за "порушення правил дорожнього руху".
- Чоловікові загрожує лише 51 гривня штрафу.
Патрульні з початку 2021 року винесли 923 постанови на пішоходів-порушників, з яких 47 людей були нетверезими.
Дивіться відео, як чоловік вибіг під колеса авто: