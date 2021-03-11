Кинувся під колеса: у Львові патрульні оштрафували пішохода – відео

Патрульні оштрафували пішохода, якого 9 березня збила автівка Volkswagen Jetta. Чоловік різко вибіг на дорогу й потрапив під колеса.

Інцидент трапився близько 21:00 на перехресті вулиць Сяйво – Городоцька. Патрульні винесли на пішохода постанову.

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Пішохід вибіг під колеса авто

Близько 21:00 на перехресті вулиць Сяйво – Городоцька 29-річний пішохід порушив правила дорожнього руху.

Він, не переконавшись, що дорогою не їдуть автомобілі, різко вибіг на проїжджу частину.

У цей момент там їхав автомобіль Volkswagen Jetta.

На відео видно, що чоловік, буквально, вистрибнув на автомобіль.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а автівка не отримала технічних ушкоджень.

Патрульні винесли на пішохода постанову за "порушення правил дорожнього руху".

Чоловікові загрожує лише 51 гривня штрафу.

Патрульні з початку 2021 року винесли 923 постанови на пішоходів-порушників, з яких 47 людей були нетверезими.

Дивіться відео, як чоловік вибіг під колеса авто: