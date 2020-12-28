19-річний киянин носив у Львові шапку з символікою СРСР: йому загрожує в'язниця
Львівські поліцейські відкрили кримінальне провадження проти 19-річного юнака з Києва. Все через те, що він носив шапку із забороненою комуністичною символікою.
Відповідне повідомлення надійшло до правоохоронців після обіду 28 грудня. Порушника помітили у закладі на вулиці Валовій, про це пише поліція Львівщини.
Раніше Хлопець у футболці зі серпом і молотом розгулював центром Львова: що йому загрожує
Поліція вилучила у хлопця шапку з кокардою – на ній був зображений серп та молот у червоній зірці.
Тепер молодому киянину загрожує до 5 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.
Що порушив хлопець
Юнак порушив закон про декомунізацію, ухвалений Радою ще у 2015 році. Документ засудив комуністичний та нацистський режими та заборонив використання їхньої символіки та пропаганди.
Українське законодавство, зокрема, забороняє:
- герби та прапори СРСР, УРСР;
- серп і молот, а також серп і молот у співвідношенні із п'ятикутною зіркою;
- гімн СРСР, а так само гімни радянських республік;
- символіку комуністичної партії;
- комуністичні гасла та цитати радянських керівників;
- георгіївську стрічку;
- зображення лідерів фашистського руху тощо.
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