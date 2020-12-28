Львівські поліцейські відкрили кримінальне провадження проти 19-річного юнака з Києва. Все через те, що він носив шапку із забороненою комуністичною символікою.

Відповідне повідомлення надійшло до правоохоронців після обіду 28 грудня. Порушника помітили у закладі на вулиці Валовій, про це пише поліція Львівщини.

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Поліція вилучила у хлопця шапку з кокардою – на ній був зображений серп та молот у червоній зірці.

Тепер молодому киянину загрожує до 5 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Що порушив хлопець

Юнак порушив закон про декомунізацію, ухвалений Радою ще у 2015 році. Документ засудив комуністичний та нацистський режими та заборонив використання їхньої символіки та пропаганди.

Українське законодавство, зокрема, забороняє: