Військові ліцеїсти презентували кліп на честь Героїв Крут: потужне відео

Львівські військові ліцеїсти записали професійний музичний кліп "У полі під Крутами". Його присвятили 103-й річниці історичного бою під станцією Крути.

Джерело: Армія.Inform

Над створення кліпу працювали особовий склад Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, креативна команда VIVIDPRO, фотомисткиня Вікторія Істоміна та одна зі студій звукозапису Львова.

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Що відомо про пісню та кліп

Автор слів і музики – львівський бард-композитор Олександр Шевченко.

– львівський бард-композитор Олександр Шевченко. Співаки й виконавці ролей у кліпі – військові ліцеїсти Борис Загорулько, Захар Бойко, Олесь Лимич.

у кліпі – військові ліцеїсти Борис Загорулько, Захар Бойко, Олесь Лимич. "У полі під Крутами" знімали як у павільйоні, так і на вулиці.

Як виникла ідея ролика

Режисерка креативної команди VIVIDPRO Вікторія Холстиніна розповіла, що це не перша її робота з військовим ліцеєм.

За 2 роки вже встигли разом зробити кілька візуальних проєктів. Зокрема, про життя й навчання ліцеїстів у військово орієнтованому навчальному закладі та кліп, присвячений викладачам і наставникам ліцею,

– зазначила Холстиніна.

Вона додала, що з цим колективом працювати дуже легко. Адже ліцеїсти – креативні, патріотичні й дисципліновані.

За словами режисерки, зйомки почалися ще восени 2020 року. Ідея кліпу виникла під час однієї фотосесії, яку запланував ліцей для виготовлення зовнішньої наочної агітації навчального закладу. Фотохудожниця Вікторія Істоміна робила тоді постер.

Значення відеокліпу

Ліцей, де навчаються хлопці, названий на честь Героїв Крут. Щоб показати спадковість духу та традицій українських захисників, один з ліцеїстів одягнув стрій учасника бою під станцією Крути, а 2 інших – сучасний польовий однострій українського війська й парадний однострій.

Ми закладали у кліп філософію того, що попри розрив у сто років і тодішня, і сучасна молодь, яка розділяє патріотичні ідеї, повагу до своєї країни, готова її боронити,

– пояснила Холстиніна.

Члени креативної команди наголошують, що ліцеїсти як актори-аматори працювали з надзвичайною самовіддачею. Відзначають і роботу співаків-ліцеїстів.

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Команда, яка працювала над роликом / Фото Армія.Inform

Кліп військових ліцеїстів на честь Героїв Крут: дивіться відео