Митники 21 квітня на українсько-польському кордоні вилучили в українця раритетні Євангелія. Видання датуються початком ХХ століття.

Українець намагався перевезти книги в Польщу. Митники склали на нього протокол про порушення митних правил.

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Митники вилучили раритетні Євангелія

На українсько-польському кордоні, в пункті пропуску "Грушів – Будомєж", 21 квітня митники вилучили в українця раритетні Євангелія.

Житель Дніпропетровщини обрав для перетину кордону "зелений коридор".

Він заявив, що не має товарів, які підлягають письмовому декларуванню або підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.

Проте під час огляду автівки чоловіка митники та прикордонники знайшли 3 примірники раритетних видань 1909 року та одне – 1921 року.

Перші 3 книги були завбільшки з сірникову коробку, а інше – звичайного розміру.

Митники вилучили усі книги та скерували їх на експертизу.



Інцидент трапився на українсько-польському кордоні / Фото Держмитслужби

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Митники склали на чоловіка протокол

Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил. У діях українця вбачають порушення порядку проходження митного контролю в зоні "зеленого коридору".

За таке правопорушення йому може загрожувати 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів. Наразі експерти визначають культурну та історичну цінність книг.

Зверніть увагу! За українським законодавством, культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їхньої вартості та способу переміщення через кордон підлягають письмовому декларуванню.



Митники вилучили раритетні Євангелія / Фото Держмитслужби



Видання датувались XX століттям / Фото Держмитслужби



Книги були завбільшки з сірникову коробку / Фото Держмитслужби



Митники склали на чоловіка протокол / Фото Держмитслужби