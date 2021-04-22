Книги завбільшки з сірникову коробку: митники вилучили давні Євангелія – фото
Митники 21 квітня на українсько-польському кордоні вилучили в українця раритетні Євангелія. Видання датуються початком ХХ століття.
Джерело:Державна митна служба України
Українець намагався перевезти книги в Польщу. Митники склали на нього протокол про порушення митних правил.
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Митники вилучили раритетні Євангелія
- На українсько-польському кордоні, в пункті пропуску "Грушів – Будомєж", 21 квітня митники вилучили в українця раритетні Євангелія.
- Житель Дніпропетровщини обрав для перетину кордону "зелений коридор".
- Він заявив, що не має товарів, які підлягають письмовому декларуванню або підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.
- Проте під час огляду автівки чоловіка митники та прикордонники знайшли 3 примірники раритетних видань 1909 року та одне – 1921 року.
- Перші 3 книги були завбільшки з сірникову коробку, а інше – звичайного розміру.
- Митники вилучили усі книги та скерували їх на експертизу.
Інцидент трапився на українсько-польському кордоні / Фото Держмитслужби
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Митники склали на чоловіка протокол
Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил. У діях українця вбачають порушення порядку проходження митного контролю в зоні "зеленого коридору".
За таке правопорушення йому може загрожувати 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів. Наразі експерти визначають культурну та історичну цінність книг.
Митники вилучили раритетні Євангелія / Фото Держмитслужби
Видання датувались XX століттям / Фото Держмитслужби
Книги були завбільшки з сірникову коробку / Фото Держмитслужби
Митники склали на чоловіка протокол / Фото Держмитслужби
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