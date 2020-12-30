Через ремонт водопроводів у Львові 30 грудня на низці вулиць вимкнуть воду: де та коли
У Львові 30 грудня на низці вулиць вимкнуть воду / 24 канал
У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тому 30 грудня будинки на низці львівських вулиць тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Короткій, Патона, Хмельницького, Миколайчука та на проспекті Червоної Калини. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00
- вулиця Коротка – всі будинки;
- вулиця Братів Міхновських – всі будинки;
- вулиця Патона – будинки № 2, 2/4, 2/5, 2/7, 2/6, 2/3, 2/2.
Де у Львові не буде води з 10:45 до 15:00
- вулиця Зубрівська – будинки № 36, 36а;
- проспект Червоної Калини – будинки № 61 – 77.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 14:30
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 226 – 230.
Де у Львові не буде води з 12:00 до 17:30
- вулиця Миколайчука – будинки № 22/2, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40.
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