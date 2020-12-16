Латвійська національна авіакомпанія airBaltic анонсувала відновлення рейсу зі Львова до Риги. Польоти повинні початись влітку 2021 року.

airBaltic планує відновити пряме авіасполучення зі Львова до Риги. Компанія анонсувала свій літній розклад авіарейсів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Коли почнуться польоти з Львову до Риги

Литовська авіакомпанія airBaltic внесла у свій літній розклад польотів рейс зі Львова до Риги. Польоти планують почати з 4 червня 2021 року.

Рейси Львів – Рига виконуватимуть двічі на тиждень – щоп’ятниці та щонеділі. Орієнтовний час у польоті – 1 година 30 хвилин: ️

Виліт з Риги о 23:30. Літак прилетить до Львова 1:00.

Виліт зі Львова 4:55, а до Риги літак прилетить о 5:25.

Зверніть увагу! Квитки на авіарейс Львів – Рига вже доступні в системі бронювання. Ціни на переліт стартують від 118 євро.