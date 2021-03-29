Компенсація – 250 тисяч гривень: суд покарав таксиста, який збив дитину на переході

У Львові у вересні 2019 року таксист збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина отримала численні травми – переломи плечової кістки, щелепи тощо. Суд зобов'язав водія відшкодувати постраждалому 250 тисяч гривень.

Аварія трапилась 21 вересня 2019 року на проспекті Чорновола. Водій повністю визнав свою провину.

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Таксист збив хлопчика на пішохідному переході

На проспекті Чорноволі неподалік будинку №101 21 вересня 2019 року автівка Volkswagen Bora в'їхала в авто Citroen Jumper.

Внаслідок ДТП Citroen за інерцією поїхав вперед й збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.

Батько дитини був свідком аварії.

Він розповів, що хлопчик почав переходити дорогу, коли автомобілі зупинились.

Проте бус раптово поїхав вперед.

За словами батька, автівка протягнула хлопчика близько 10 метрів.

Унаслідок ДТП дитина отримала закритий перелом плечової кістки, перелом нижньої щелепи, рвану рану на підборідді та вивих зубів.

Після аварії хлопчик почав відвідувати психолога через тривожний стан.

Водій просив суд не позбавляти його водійських прав

У суді водій Volkswagen Bora повністю визнав свою провину. Він розповів, що їхав зі швидкістю 46 кілометрів за годину, але відволікся та перед пішохідним переходом в'їхав в авто. Чоловік просив не позбавляти його водійських прав, адже він працює таксистом й це його єдиний заробіток. Також львів'янин додав, що має 2 неповнолітніх дітей, а його дружина хворіє на рак.

Суддя Шевченківського райсуду Олександра Баєва, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у вчиненні ДТП. Йому призначили покарання – 4,2 тисячі гривень штрафу. Також водія зобов'язали відшкодувати потерпілому понад 249 тисяч гривень. Ще 18 тисяч гривень повинна виплатити страхова компанія. Таксист ще може подати апеляцію на це рішення суду.