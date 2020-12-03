Конфіскували понад 70 тисяч доларів: львівський суд виніс вирок заробітчанину
Галицький райсуд Львова виніс вирок – конфіскувати 70,6 тисячі доларів, які чоловік намагався вивезти з України без декларації. Обвинувачений подав апеляцію. Проте Апеляційний суд залишив попереднє рішення.
Чоловік намагався вивезти з України 93 тисячі доларів у спортивній сумці. Проте митники їх знайшли та вилучили. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як чоловік намагався провезти 93 тисячі доларів
- 33-річний житель Львівщини прибув на пункт пропуску "Краківець – Корчова" через "зелений коридор".
- Проте митники вирішили ретельно оглянути його мікроавтобус.
- Під час огляду співробітники Галицької митниці знайшли спортивну сумку чоловіка.
- У ній лежала значна сума грошей – 93,22 тисячі доларів. Чоловік цю валюту не задекларував.
- Згідно з українським законодавством, через кордон без декларування можна перевозити не більше 10 тисяч євро. У доларовому еквіваленті – це близько 11 тисяч доларів.
- Тому митники вилучили у чоловіка більшу частину грошей – 81,54 тисячі доларів. Однак близько 11,69 тисячі водієві повернули.
Який вирок виніс суд
Галицького райсуд Львова виніс вирок – конфіскувати у чоловіка 70,6 тисячі доларів та оштрафувати його на 1700 гривень.
Чоловік подав апеляцію на рішення суду. Проте Апеляційний суд Львова її не задовольнив – попередній вирок залишився в силі.
Чоловік віз у спортивній сумці 93 тисячі доларів / Фото Галицької митниці
Суд вирішив конфіскувати 70,6 тисячі доларів / Фото Галицької митниці
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