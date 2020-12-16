Під час огляду міжнародних відправлень з США митники знайшли 2 посилки зі зброєю. Тепер справою займаються правоохоронці. Вони вже оголосили зловмисникам про підозру в контрабанді зброї.

Митники знайшли 2 відправлення зі зброєю. Одне контрабандисти надсилали в Одеську область, а інше – у Черкаську. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Державної митної служби.

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Як митники знайшли зброю у відправленні

Під час огляду міжнародних відправлень, які надійшли в Україну з США, митники виявили в двох посилках вогнепальну зброю та набої.

Перше відправлення надсилали в жителю Одеської області. У посилці була гвинтівка в розібраному вигляді. Частини зброї контрабандисти обмотали в фольгу та заховали поміж речей.

Інше відправлення надсилали жителю Черкаської області. У коробці серед звичайних речей правоохоронці знайшли пістолет Beretta та 174 патрони до нього. Зброю, як і в першому випадку, зловмисники замотали в фольгу.

Митники вилучили усю контрабандну зброю. Її скерували до правоохоронців.

Дивіться, що саме митники знайшли у відправленнях / Фото Держмитслужби

Що загрожує контрабандистам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за контрабанду зброї. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті – від 3 до 7 років за ґратами.

Правоохоронці встановили особи контрабандистів та повідомили їм про підозру. Невдовзі справу скерують до суду.