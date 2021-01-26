Співробітники Галицької митниці 24 січня знайшли чималу партію контрабандних сигарет в автівці 43-річного жителя Чернівецької області. Чоловік намагався вивезти в Польщу майже 5 тисяч пачок цигарок у подвійному даху.

Джерело: Галицька митниця

Чоловік намагався провезти контрабандні цигарки через пункт пропуску Краківець – Корчова. Митники склали на нього протокол про порушення митних правил.

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Як чоловік заховав сигарети у даху

На пункті пропуску Краківець – Корчова митники вирішили оглянути автомобіль 43-річного жителя Чернівецької області, який прямував з України в Польщу.

У мікроавтобусі Mercedes Sprinter під час поглибленого огляду співробітники Галицької митниці виявили, що в автомобілі є подвійний дах.

У 2 спеціально виготовлених сховках, розташованих у міжсталевому просторі кузова автомобіля, митники знайшли чималу партію контрабандних сигарет.

Загалом чоловік намагався перевезти 4,76 тисячі пачок цигарок.

Дивіться фото, як контрабандист заховав майже 5 тисяч пачок сигарет в автівці / Фото Галицької митниці

Що загрожує контрабандистові

Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил за переміщення товарів через кордон України, приховуючи їх від митного контролю. Контрабандисту загрожує покарання – штраф в повному розмірі вартості цигарок з наступною їх конфіскацією та конфіскацією автівки зі сховищем.

Митники вилучили сигарети та автомобіль. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере чоловікові покарання.