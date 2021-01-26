Контрабандист-вигадник: чоловік намагався вивезти 5 тисяч пачок цигарок у подвійному даху

Співробітники Галицької митниці 24 січня знайшли чималу партію контрабандних сигарет в автівці 43-річного жителя Чернівецької області. Чоловік намагався вивезти в Польщу майже 5 тисяч пачок цигарок у подвійному даху.
Джерело: Галицька митниця
Чоловік намагався провезти контрабандні цигарки через пункт пропуску Краківець – Корчова. Митники склали на нього протокол про порушення митних правил.
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Дивіться фото, як контрабандист заховав майже 5 тисяч пачок сигарет в автівці / Фото Галицької митниці
Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил за переміщення товарів через кордон України, приховуючи їх від митного контролю. Контрабандисту загрожує покарання – штраф в повному розмірі вартості цигарок з наступною їх конфіскацією та конфіскацією автівки зі сховищем.
Митники вилучили сигарети та автомобіль. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере чоловікові покарання.