Контрабандист-вигадник зашпаклював сигарети у дах свого авто: фото і відео

Прикордонники Львівського загону 15 квітня знайшли в автівці українця майже 450 пачок контрабандних сигарет. Чоловік дбайливо заховав їх у дах мікроавтобуса, зашпаклював та пофарбував у колір авто.
Контрабандист намагався перевезти сигарети у Польщу. Прикордонники вилучили у нього авто.
До теми Львівські митники знайшли коштовне каміння у жіночих панчохах: фото і відео
Чоловік зашпаклював сигарети у дах авто
Зверніть увагу!
- На світанку 15 квітня прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус Citroen.
- За кермом авто перебував 28-річний українець
- Чоловік прямував до Польщі через пункт пропуску "Краківець".
- Під час поглибленого огляду автівки прикордонники та митники знайшли сигарети без марок акцизного збору.
- Контрабандист ретельно приховав 449 пачок сигарет у 3 сховках в конструктивних порожнинах даху автомобіля.
- Дістати знахідку змогли лише після демонтажу металевих пластин, які чоловік дбайливо зашпаклював та зафарбував у колір авто.
- Митники вилучили сигарети та автомобіль. Вартість товару визначить експертиза.
Переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю караються конфіскацією контрабанди та штрафом у розмірі 100% її вартості. Якщо контрабанду намагались ввезти у спеціально створених сховках, автомобіль також конфісковують.
Дивіться відео, як прикордонники знайшли схованку з сигаретами:
Чоловік зашпаклював сигарети у дах авто / Фото Держприкордонслужби
У контрабандиста вилучили авто / Фото Держприкордонслужби