Контрабандист-вигадник зашпаклював сигарети у дах свого авто: фото і відео

Прикордонники Львівського загону 15 квітня знайшли в автівці українця майже 450 пачок контрабандних сигарет. Чоловік дбайливо заховав їх у дах мікроавтобуса, зашпаклював та пофарбував у колір авто.

Контрабандист намагався перевезти сигарети у Польщу. Прикордонники вилучили у нього авто.

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Чоловік зашпаклював сигарети у дах авто

На світанку 15 квітня прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус Citroen.

За кермом авто перебував 28-річний українець

Чоловік прямував до Польщі через пункт пропуску "Краківець".

Під час поглибленого огляду автівки прикордонники та митники знайшли сигарети без марок акцизного збору.

Контрабандист ретельно приховав 449 пачок сигарет у 3 сховках в конструктивних порожнинах даху автомобіля.

Дістати знахідку змогли лише після демонтажу металевих пластин, які чоловік дбайливо зашпаклював та зафарбував у колір авто.

Митники вилучили сигарети та автомобіль. Вартість товару визначить експертиза.

Переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю караються конфіскацією контрабанди та штрафом у розмірі 100% її вартості. Якщо контрабанду намагались ввезти у спеціально створених сховках, автомобіль також конфісковують.

Дивіться відео, як прикордонники знайшли схованку з сигаретами:



Чоловік зашпаклював сигарети у дах авто / Фото Держприкордонслужби



У контрабандиста вилучили авто / Фото Держприкордонслужби