Кінопалац "Коперник" у Львові не виселять: в мерії розповіли, що зробити, щоб його зберегти

Користувачі мережі швидко підхопили інформацію про те, що у Львові хочуть "виселити" один з найдавніших кінотеатрів міста – кінопалац "Коперник". Проте в Львівській міськраді зазначили, що не планують цього робити.

Договір оренди на приміщення, у якому зараз розташований кінопалац "Коперник" закінчується у червні 2021 року. Його уклали близько 20 років тому.

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Що розповіли у мерії

Керівництву кінотеатру, щоб зберегти приміщення, де наразі розміщений кінопалац "Коперник", потрібно лише продовжити договір оренди. Відповідно до нового закону, продовження цього договору повинне відбутись у системі "Prozorro. Продажі".

Ніхто не виселяє кінопалац "Коперник"! В орендаря, який має в оренді майно громади, незабаром, у червні, закінчується 20-річний договір оренди. І для того, щоб його продовжити, треба всього лиш вчасно подати заяву на продовження,

– пояснила керівниця управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

За новим законом про оренду, цільове призначення приміщення буде таке ж, як і було у попередньому договорі.

Вимоги нового закону про оренду

Новий закон про оренду визначає певні вимоги. Зокрема те, що продовження договору для орендаря, який орендує приміщення у міста понад 5 років, відбувається через систему Prozorro. Тому керівництво кінотеатру попередили про те, що потрібно подати заяву на продовження, і що відбудеться аукціон з оренди, як цього вимагає закон. Станом на 2021 рік вартість оренди приміщення, у якому розміщений кінопалац "Коперник", становить 8 гривень за квадратний метр. Площа цього приміщення – 700 квадратних метрів.

"Згідно з новим законом, справді не варто очікувати, що буде така ж оголошена вартість оренди на аукціоні. Закон каже, що стартова орендна плата – це 1% від балансової вартості майна, яку дає балансоутримувач", – додала Свистун.

Посадовиця розповіла, що у випадку приміщення кінопалацу "Коперник" балансоутримувачем є сам орендар. За експертною оцінкою, яку зробили у 2016 році, вартість приміщення становить 30 мільйонів гривень. Тому оренда становитиме орієнтовно 300 тисяч гривень, тобто 428 гривень за квадратний метр. Аукціон з оренди приміщення на вулиці Коперника проведуть у Prozorro. За словами посадовиці, він буде абсолютно публічним, доступним та відкритим.