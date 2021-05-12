Коронавірус на Львівщині: кількість нових хворих знову зросла

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 132 тисяч жителів Львівщини. 11 травня лабораторії провели 1439 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 136 людей, серед яких 34 львів'яни.
Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 449 пацієнтів. У 420 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 130 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 132,04 тисячі людей. На жаль, 3407 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 113,20 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 64,58 тисячі людей. Понад 55,82 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1664 хворих померли.
Лабораторні центри 11 травня провели 1439 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 136 жителів Львівщини, серед яких 34 львів'яни.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 132 тисячі людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у львівських лікарнях
В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 449 пацієнтів. 420 людей – хворі на коронавірус, 39 – перебувають у реанімації, а 22 – підключені до апаратів ШВЛ. 11 травня до медзакладів потрапили 26 хворих, а виписали 65 пацієнтів.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 102 пацієнти;
- у 1 міській клінічній лікарні – 84 пацієнти;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 203 пацієнти;
- у 5 міській клінічній лікарні – 52 пацієнти;
- у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;
- у пологовому – 5 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу