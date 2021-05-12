Коронавірус на Львівщині: кількість нових хворих знову зросла

12 травня 2021 , 07:39
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Джерело:

Львівська міськрада

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 132 тисяч жителів Львівщини. 11 травня лабораторії провели 1439 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 136 людей, серед яких 34 львів'яни.

Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 449 пацієнтів. У 420 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 130 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 132,04 тисячі людей. На жаль, 3407 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 113,20 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 64,58 тисячі людей. Понад 55,82 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1664 хворих померли.

Лабораторні центри 11 травня провели 1439 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 136 жителів Львівщини, серед яких 34 львів'яни.


На Львівщині на коронавірус захворіли понад 132 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 449 пацієнтів. 420 людей – хворі на коронавірус, 39 – перебувають у реанімації, а 22 – підключені до апаратів ШВЛ. 11 травня до медзакладів потрапили 26 хворих, а виписали 65 пацієнтів.

  • У 8 міській клінічній лікарні перебувають 102 пацієнти;
  • у 1 міській клінічній лікарні – 84 пацієнти;
  • у лікарні швидкої медичної допомоги – 203 пацієнти;
  • у 5 міській клінічній лікарні – 52 пацієнти;
  • у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;
  • у пологовому – 5 пацієнток.
Зверніть увагу! З 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону. У Львові послабили карантинні обмеження.


Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ольга Котів