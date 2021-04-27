Коронавірус на Львівщині: актуальна статистика захворюваності
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 127 тисяч жителів Львівщини. 26 квітня лабораторії провели 1641 ПЛР-тест. COVID-19 підтвердили у 353 людей.
Джерело:Львівська міськрада
Станом на 27 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 781 пацієнт. У 745 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 300 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 127,8 тисячі людей. На жаль, 3199 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 97,69 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,88 тисячі людей. 47,79 тисячі хворих вже одужали, а 1561 – помер.
Лабораторні центри 26 квітня провели 1641 ПЛР-тест. Так, коронавірус підтвердили у 353 жителів Львівщини, серед яких 144 львів'яни.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 127 тисяч людей / Фото ЛМР
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Скільки пацієнтів у лікарнях
У стаціонарах львівських медзакладів перебуває 781 пацієнт з пневмоніями. У 745 хворих є коронавірус, 57 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 26 квітня до медзакладів потрапили 36 хворих, а виписали 45 людей.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 183 пацієнти;
- у 1 міській клінічній лікарні – 122 пацієнти;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 365 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 96 пацієнтів;
- у 4 міській лікарні – 2 пацієнти;
- у пологовому – 13 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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