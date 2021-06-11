Коронавірус у Львові та області: Львівщина – в лідерах за кількістю нових хворих

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 136 тисяч жителів Львівщини. 10 червня лабораторії провели 1458 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 113 людей, серед яких 53 львів'яни.

Станом на 11 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 83 пацієнти. У 69 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 100 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 136,82 тисячі людей. На жаль, 3611 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 130,93 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,54 тисячі людей. Понад 63,69 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1765 хворих померли.

Лабораторні центри 10 червня провели 1458 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 113 людей, серед яких 53 львів'яни.

За минулу добу, 10 червня, в Україні зафіксували 1 603 нові випадки інфікування коронавірусом. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 136 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 83 пацієнти. 69 людей – хворі на коронавірус, 13 – перебувають у реанімації, а 5 – підключені до апаратів ШВЛ. 10 червня до медзакладів потрапили 7 хворих, а виписали 13 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебуває 1 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 66 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 15 пацієнтів;

у пологовому – 1 пацієнтка.

1 міська клінічна лікарня Львова, Жидачівська ЦРЛ та Пустомитівська ЦРЛ.

За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я , на Львівщині є 3 лікарні, у яких станом на 11 червня немає пацієнтів з COVID-19 –



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу