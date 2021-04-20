Коронавірус на Львівщині: рівень захворюваності падає
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 123 тисяч жителів Львівщини. 19 квітня лабораторії провели 1946 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 477 людей.
Джерело:Львівська міськрада
Станом на 20 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 954 пацієнти. У 910 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у майже 500 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 123,87 тисячі людей. На жаль, 3064 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 90,14 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 61,18 тисячі людей. 44,93 тисячі хворих вже одужали, а 1477 – померли.
Лабораторні центри 19 квітня провели 1946 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 477 жителів Львівщини, серед яких 275 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 123 тисячі людей / Фото ЛМР
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Скільки пацієнтів у лікарнях
У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 954 пацієнти з пневмоніями. У 910 хворих є коронавірус, 61 – перебуває в реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 19 квітня до медзакладів потрапили 73 хворі, а виписали 79 людей.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 229 пацієнтів;
- у 1 міській клінічній лікарні – 146 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 454 пацієнти;
- у 5 міській клінічній лікарні – 97 пацієнтів;
- у 4 міській лікарні – 6 пацієнтів;
- у пологовому – 22 пацієнтки.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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