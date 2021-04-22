З початку пандемії коронавірус виявили у понад 125 тисяч жителів Львівщини. 21 квітня лабораторії провели 2039 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 804 людей.

Станом на 22 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 876 пацієнтів. У 838 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 800 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 125,17 тисячі людей. На жаль, 3117 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 92,79 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 61,69 тисячі людей. Понад 45,59 тисячі хворих вже одужали, а 1503 – померли.

Лабораторні центри 21 квітня провели 2039 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 804 жителів Львівщини, серед яких 288 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 125 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 876 пацієнтів з пневмоніями. У 838 хворих є коронавірус, 57 – перебувають у реанімації, а 33 – підключені до апаратів ШВЛ. 21 квітня до медзакладів потрапили 50 хворих, а виписали 66 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 211 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 135 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 410 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 98 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 5 пацієнтів;

у пологовому – 17 пацієнток.

Зверніть увагу! Наразі Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу