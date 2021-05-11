Коронавірус на Львівщині: скільки нових хворих та яка ситуація у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 131 тисячі жителів Львівщини. 10 травня лабораторії провели 620 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 50 людей, серед яких 38 львів'ян.
Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 499 пацієнтів. У 469 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у 50 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 131,91 тисячі людей. На жаль, 3381 пацієнт помер від ускладнень COVID-19. Проте понад 110,98 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 64,55 тисячі людей. Понад 54,39 тисячі пацієнтів вже одужали, а померли 1653 хворих.
Лабораторні центри 10 травня провели 620 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 50 жителів Львівщини, серед яких 38 львів'ян.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 131 тисяча людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у львівських лікарнях
На Львівщині 10 травня госпіталізували 55 пацієнтів з коронавірусом. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 188 людей. Загалом в реанімаціях перебувають 162 жителі області, з яких 37 – підключені до апаратів ШВЛ.
В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 499 пацієнтів. 39 людей перебувають у реанімації, а 20 – підключені до апаратів ШВЛ.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 113 пацієнтів;
- у 1 міській клінічній лікарні – 87 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 235 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 54 пацієнти;
- у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;
- у пологовому – 7 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу