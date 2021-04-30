Коронавірус на Львівщині: скільки хворих та яка ситуація в лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 129 тисяч жителів Львівщини. 29 квітня лабораторії провели 1799 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 568 людей, серед яких 285 львів'ян.

Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 659 пацієнтів. У 625 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 500 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 129,56 тисячі людей. На жаль, 3262 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 102,61 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,55 тисячі людей. 50,48 тисячі хворих вже одужали, а 1591 – помер.

Лабораторні центри 29 квітня провели 1799 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 568 жителів Львівщини, серед яких 285 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 129 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

Станом на 30 квітня у стаціонарах львівських медзакладів перебувають 659 пацієнтів з пневмоніями. У 625 хворих є коронавірус, 55 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 29 квітня до медзакладів потрапили 44 хворі, а виписали 67 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 146 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 112 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 310 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 73 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 6 пацієнток;

у пологовому – 12 пацієнток.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу