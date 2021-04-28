Коронавірус на Львівщині: скільки хворих та яка ситуація у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 128 тисяч жителів Львівщини. 27 квітня лабораторії провели 2948 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 530 людей.

Станом на 28 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 724 пацієнти. У 685 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 500 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 128,33 тисячі людей. На жаль, 3231 пацієнт помер від ускладнень COVID-19. Проте понад 99,23 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,08 тисячі людей. 48,84 тисячі хворих вже одужали, а 1574 – померли,

Лабораторні центри 27 квітня провели 2948 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 530 жителів Львівщини, серед яких 202 львів'яни.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 128 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 724 пацієнти з пневмоніями. У 685 хворих є коронавірус, 57 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 27 квітня до медзакладів потрапили 42 хворі, а виписали 92 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 172 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 117 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 332 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 87 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому – 12 пацієнток.

З 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону . Міська комісія ТЕБ та НС послабила у Львові карантинні обмеження



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу