Ситуація з коронавірусом на Львівщині: скільки нових хворих та ліжок у лікарнях

На Львівщині з початку пандемії коронавірусу COVID-19 підтвердили у понад 76,43 тисячі людей. Протягом доби 21 лютого лабораторії виявили 279 випадків інфікування, серед яких 166 – у Львові.

Загалом у львівських лікарнях перебувають 282 людини. До апаратів ШВЛ підключені лише 6 пацієнтів.

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Скільки на Львівщині хворих на коронавірус

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у понад 76,43 тисячі людей. На жаль, 2228 хворих померли від ускладнень. Проте понад 67,65 тисячі пацієнтів одужали.

У Львові за цей період COVID-19 підтвердили у понад 36,55 тисячі людей. Понад 32,98 тисячі хворих одужали, але 1017 – померли.

Протягом доби 21 лютого лабораторні центри провели 602 ПЛР-тести. Так, коронавірус виявили у 279 людей, серед яких 166 львів'ян. Станом на ранок 22 лютого залишку проб у холодильнику не було.



На Львівщині коронавірус підтвердили у понад 76,4 тисячі людей / Фото ЛМР

Яка ситуація у львівських лікарнях

Загалом у стаціонарах львівських лікарень перебувають 282 пацієнти. 235 людей лікуються від коронавірусу, 19 – перебувають у реанімації, а 6 людей підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 21 лютого до медзакладів потрапили 9 людей, а виписали 1 пацієнта.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 28 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 41 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 137 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 59 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 1 пацієнт;

у пологовому – 16 пацієнток.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу