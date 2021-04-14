Коронавірус на Львівщині: знову майже тисяча нових хворих за добу

Джерело:Львівська міськрада
На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 119 тисяч людей. 13 квітня лабораторії провели 2964 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 963 жителів області.
Станом на 14 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1050 хворих. У 1004 пацієнтів підтвердили коронавірус.
Актуально Львівщина не готова виходити з червоної зони, – головний медик області про ситуацію з COVID-19
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 119,54 тисячі людей. На жаль, 2933 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 87,39 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 59,14 тисячі людей. 43,41 тисячі хворих вже одужали, а 1421 – помер.
Лабораторні центри 13 квітня провели 2964 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 963 жителів Львівщини, серед яких 506 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 118 тисяч людей / Фото ЛМР
Цікаво Показники захворюваності не дозволяють: у Львові поки не послаблюватимуть карантин
У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1050 пацієнтів з пневмоніями. У 1004 хворих є коронавірус, 64 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 13 квітня у львівські лікарні потрапила 71 людина, а виписали 98 пацієнтів.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу