Коронавірус на Львівщині: знову майже тисяча нових хворих за добу

На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 119 тисяч людей. 13 квітня лабораторії провели 2964 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 963 жителів області.

Станом на 14 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1050 хворих. У 1004 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 900 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 119,54 тисячі людей. На жаль, 2933 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 87,39 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 59,14 тисячі людей. 43,41 тисячі хворих вже одужали, а 1421 – помер.

Лабораторні центри 13 квітня провели 2964 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 963 жителів Львівщини, серед яких 506 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 118 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1050 пацієнтів з пневмоніями. У 1004 хворих є коронавірус, 64 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 13 квітня у львівські лікарні потрапила 71 людина, а виписали 98 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 258 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 151 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 512 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 104 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 5 пацієнтів;

у пологовому – 20 пацієнток.

На Львівщині вкрай тривожна ситуація з коронавірусом, тож область перейшла у червону зону . Тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу