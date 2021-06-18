Станом на 18 червня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 51 хворий. У 49 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 38 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137,09 тисячі людей. На жаль, 3631 пацієнт помер від ускладнень COVID-19. Проте 131,58 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,69 тисячі людей. Понад 63,99 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1772 хворих померли.

Лабораторні центри 17 червня провели 1348 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 38 людей, серед яких 21 львів'янин.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР

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Скільки пацієнтів у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікується 51 хворий.

Усі пацієнти перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги.

47 людей – хворі на коронавірус, 5 – перебувають у реанімації, а 2 – підключені до апаратів ШВЛ.

17 червня до медзакладів потрапили 5 хворих, а виписали 11 пацієнтів.

Зверніть увагу! За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, на Львівщині є 3 лікарні, у яких станом на 18 червня зовсім немає пацієнтів з COVID-19 – 5 міська клінічна лікарня Львова, Жидачівська ЦРЛ та Пустомитівська ЦРЛ.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу