17 березня коронавірус COVID-19 у Львові виявили в 497 осіб. Загалом в області кількість нових випадків інфікування – 884.

Від початку пандемії діагноз коронавірус COVID-19 підтвердили у 43 229 жителів Львова. У Львівській області кількість інфікувань – 89 008. Нагадаємо, що напередодні Львівщина вперше перетнула позначку 1 тисяча інфікувань за добу.

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Яка ситуація в області

Загалом у Львівській області госпіталізовано з коронавірусом 243 людини.

Летальних випадків на Львівщині було 2 430. За останню добу в області померли 17 осіб. Наразі в реанімаційних відділеннях області з коронавірусом перебувають 193 пацієнти.

Після Львова найбільша кількість інфікування за останню добу в Пустомитівському районі – 60 людей. Також велика кількість інфікувань у Кам'яно-Бузькому – 37, Яворівському – 30, Миколаївському – 29.

Райони Львівської області, де найбільша кількість інфікування за весь час пандемії:

Пустомитівський – 7 907,

Яворівський – 4 034,

Жовківський – 3 230,

Сокальський – 2 947,

Миколаївський –2 825,

Городоцький – 2 106.

Від початку пандемії у Львівській області Вилікувалися від коронавірусу 73 619 осіб. За добу їх стало більше на 294 людей.

Від початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили інфікування у 1 489 023 осіб. За минулу добу, 16 березня, кількість виявлених випадків зросла на 11 833.