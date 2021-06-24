Станом на 24 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 53 хворих. У 49 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 48 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137,31 тисячі людей. На жаль, 3647 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 131,97 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,81 тисячі людей. Понад 64,26 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1778 хворих померли.

Лабораторні центри 23 червня провели 1082 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 48 людей, серед яких 27 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 53 хворих.

Усі пацієнти перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги.

49 людей – хворі на коронавірус, 4 – перебувають у реанімації, а 3 – підключені до апаратів ШВЛ.

23 червня до медзакладів потрапили 5 хворих, а виписали 8 пацієнтів.

Зверніть увагу! За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, на Львівщині є 2 лікарні, у яких станом на 24 червня немає пацієнтів з COVID-19. Мовиться про Жидачівську та Пустомитівську центральні райлікарні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу