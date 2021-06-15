Станом на 15 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 65 пацієнтів. У 55 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 34 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей. На жаль, 3625 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 131,36 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,64 тисячі людей. Понад 63,89 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1771 хворий помер.

Лабораторні центри 14 червня провели 1390 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 34 людей, серед яких 21 львів'янин.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР

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Скільки пацієнтів у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 65 пацієнтів. 55 людей – хворі на коронавірус, 9 – перебувають у реанімації, а 4 – підключені до апаратів ШВЛ. 14 червня до медзакладів потрапили 7 хворих, а виписали 9 пацієнтів.

у лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 60 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 5 пацієнтів.

Зверніть увагу! За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, на Львівщині є 7 лікарень, у яких станом на 15 червня немає пацієнтів з COVID-19 – Обласна клінічна лікарня, 8 міська клінічна лікарня, 1 міська клінічна лікарня, 1 пологовий будинок, Жидачівська ЦРЛ, Жовківська ЦРЛ та Пустомитівська ЦРЛ.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу