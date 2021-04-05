З початку пандемії коронавірус виявили у понад 110 тисячі жителів Львівщини. 4 квітня лабораторії провели 1700 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 1121 людини.

Станом на 5 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1112 хворих. У 1041 пацієнта підтвердили коронавірус.

Актуально Ситуація – критична, залишайтеся вдома, – Садовий звернувся до львів'ян через COVID-19

Коронавірус виявили у понад 1000 людей

Загалом на Львівщині захворіли понад 110 тисяч людей. На жаль, 2723 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 81,63 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 53,87 тисячі людей. 40,34 тисячі хворих вже одужали, а 1297 – померли.

Лабораторні центри 4 квітня провели 1700 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1121 жителя Львівщини, серед яких 616 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 110 тисяч людей / Фото ЛМР

Цікаво "Страшно, але вдома дитину саму не залишиш": як зараз працюють дитсадки у Львові

У лікарнях перебувають понад 1000 хворих

У стаціонарах медзакладів Львова перебувають 1112 пацієнтів з пневмоніями. У 1041 хворого є коронавірус, 70 – перебувають у реанімації, а 33 – підключені до апаратів ШВЛ. 4 квітня у львівські лікарні потрапили 46 людей, а виписали лише 3 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 289 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 161 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 518 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 101 пацієнт;

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 4 пацієнти.

Зверніть увагу! Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу