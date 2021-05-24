Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика захворюваності на 24 травня

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 134 тисяч жителів Львівщини. 23 травня лабораторії провели 573 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 41 людини, серед яких 12 львів'ян.
Станом на 24 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 285 пацієнтів. У 265 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у 41 людини
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 134,66 тисячі людей. На жаль, 3524 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 125,06 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,66 тисячі людей. Понад 60,91 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1724 хворі померли.
Лабораторні центри 23 травня провели 573 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 41 людини, серед яких 12 львів'ян.
За словами першого заступника мера Львова Андрія Москаленка, впродовж останніх 2 – 3 тижнів у місті спостерігають відносно стабільну ситуацію з коронавірусом. Впродовж вихідних днів лабораторії проводять менше тестувань, проте в будні виявляють близько 100 позитивних ПЛР-тестів.
Ми розуміємо, що люди втомились від обмежень, не завжди використовують маски чи дотримують дистанції, але ми закликаємо все ж не забувати про превентивні заходи, адже показники захворюваності можуть зростати,
– додав Москаленко
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 134 тисячі людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у львівських лікарнях
В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 285 пацієнтів. 260 людей – хворі на коронавірус, 31 – перебуває у реанімації, а 21 – підключена до апаратів ШВЛ. 23 травня до медзакладів потрапили 11 хворих, а виписали 1 пацієнта.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 57 пацієнтів;
- у 1 міській клінічній лікарні – 40 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 132 пацієнти;
- у 5 міській клінічній лікарні – 43 пацієнти;
- у 4 міській клінічній лікарні – 4 пацієнти;
- у пологовому – 9 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу