Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика захворюваності на 24 травня

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 134 тисяч жителів Львівщини. 23 травня лабораторії провели 573 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 41 людини, серед яких 12 львів'ян.

Станом на 24 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 285 пацієнтів. У 265 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 41 людини

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 134,66 тисячі людей. На жаль, 3524 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 125,06 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,66 тисячі людей. Понад 60,91 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1724 хворі померли.

Лабораторні центри 23 травня провели 573 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 41 людини, серед яких 12 львів'ян.

За словами першого заступника мера Львова Андрія Москаленка, впродовж останніх 2 – 3 тижнів у місті спостерігають відносно стабільну ситуацію з коронавірусом. Впродовж вихідних днів лабораторії проводять менше тестувань, проте в будні виявляють близько 100 позитивних ПЛР-тестів.

Ми розуміємо, що люди втомились від обмежень, не завжди використовують маски чи дотримують дистанції, але ми закликаємо все ж не забувати про превентивні заходи, адже показники захворюваності можуть зростати,

– додав Москаленко



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 134 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 285 пацієнтів. 260 людей – хворі на коронавірус, 31 – перебуває у реанімації, а 21 – підключена до апаратів ШВЛ. 23 травня до медзакладів потрапили 11 хворих, а виписали 1 пацієнта.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 57 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 40 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 132 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 43 пацієнти;

у 4 міській клінічній лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому – 9 пацієнток.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу