Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика
З початку пандемії коронавірус виявили у 103,67 тисячі жителів Львівщини. 30 березня лабораторії провели 3576 ПЛР-тестів. Так, COVID-19 підтвердили у 833 людей.
Джерело:Львівська міськрада
Станом на 31 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1 010 людей. У 952 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 800 людей
Загалом на Львівщині захворіли 103,67 тисячі людей. На жаль, 2 629 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 79,11 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 50,78 тисячі людей. 39,08 тисячі хворих вже одужали, а 1248 – померли.
Лабораторні центри 30 березня провели 3576 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 833 жителів Львівщини, серед яких 404 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 103 тисячі людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у лікарнях
У стаціонарах медзакладів Львова перебувають 1 010 пацієнтів з пневмоніями. У 952 хворих є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 26 – підключені до апаратів ШВЛ. 30 березня у львівські лікарні потрапили 100 людей, а виписали 95 пацієнтів.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 244 пацієнти;
- у 1 міській клінічній лікарні – 157 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 484 пацієнти;
- у 5 міській клінічній лікарні – 87 пацієнтів;
- у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;
- у пологовому – 35 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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