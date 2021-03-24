З початку пандемії коронавірус виявили у 96,4 тисячі жителів Львівщини. 23 березня лабораторії провели 2856 ПЛР-тестів. Так, COVID-19 діагностували у 939 хворих, серед яких 608 львів'ян.

Наразі в стаціонарах львівських медзакладів лікується 841 хворий. 68 людей перебувають у реанімації, а 23 – підключені до апаратів ШВЛ

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На Львівщині коронавірус виявили у понад 96 тисяч людей

Станом на ранок 24 березня на Львівщині підтвердили понад 96,4 тисячі випадків інфікування коронавірусом. На жаль, 2528 людей померли від ускладнень хвороби. Проте понад 76,2 тисячі хворих вилікувались.

За цей період у Львові коронавірус виявили у понад 47,2 тисячі людей. Понад 37,5 тисячі пацієнтів вилікувались, а 1174 – померли.

Лабораторії 23 березня провели 2856 ПЛР-тестів. 939 з них виявились позитивними. Так, коронавірус виявили у 608 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 95,4 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікується 841 пацієнт. У 739 хворих виявили коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 23 людини – підключені до апаратів ШВЛ. 23 березня до лікарень потрапили 83 людин, а виписали 61 пацієнта.

У 8 міській клінічній лікарні станом перебувають 173 пацієнти,

у 1 міській клінічній лікарні – 130 пацієнтів,

у лікарні швидкої медичної допомоги – 411 пацієнтів,

у 5 міській клінічній лікарні – 90 пацієнтів,

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти,

у пологовому – 34 пацієнтки.

Зверніть увагу! На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. У деякі дні COVID-19 виявляли у понад тисячі людей. Тож з 25 березня область переходить у червону карантинну зону. Відтак на Львівщині почнуть діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу