З початку пандемії коронавірус виявили у 101,87 тисячі жителів Львівщини. 28 березня лабораторії провели 1773 ПЛР-тести. Так, COVID-19 підтвердили у 820 людей.

Станом на 29 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 980 людей. У 899 пацієнтів підтвердили коронавірус.

Актуально У Львові планують розгорнути понад 1000 додаткових ліжок для хворих на COVID-19

Коронавірус виявили у понад 800 людей

Загалом на Львівщині захворіли 101,87 тисячі людей. На жаль, 2592 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 78,31 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 49,87 тисячі людей. 38,63 тисячі хворих вже одужали, а 1230 – померли.

Лабораторні центри 28 березня провели 1773 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 820 жителів Львівщини, серед яких 462 львів'ян.



На Львівщині понад 101,8 тисячі людей захворіли на коронавірус / Фото ЛМР

Цікаво У Львові планують закрити дитсадки через зростання кількості хворих на COVID-19

У стаціонарах перебувають 980 людей

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 980 пацієнтів. У 899 людей є коронавірус, 71 – перебуває у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 28 березня до лікарень потрапили 45 хворих, а 6 людей виписали.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 230 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 146 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 464 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 92 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 5 пацієнтів;

у пологовому – 43 пацієнтки.

Зверніть увагу! З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу