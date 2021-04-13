На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 118 тисяч людей. 12 квітня лабораторії провели 2113 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 838 жителів області.

Станом на 13 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1093 хворі. У 1052 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 800 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 118 тисяч людей. На жаль, 2898 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 86,75 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 58,64 тисячі людей. 43,09 тисячі хворих вже одужали, а 1398 – померли.

Лабораторні центри 12 квітня провели 2113 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 838 жителів Львівщини, серед яких 504 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 118 тисяч людей / Фото ЛМР

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Скільки пацієнтів у львівських лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1093 пацієнти з пневмоніями. У 1052 хворих є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 12 квітня у львівські лікарні потрапили 74 людини, а виписали 113 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 263 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 158 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 542 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 107 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 5 пацієнтів;

у пологовому – 18 пацієнток.

Зверніть увагу! Через складну ситуацію з коронавірусом Львівщина перейшла у червону зону. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу