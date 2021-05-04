Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 594 пацієнти. У 563 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 55 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 130,36 тисячі людей. На жаль, 3292 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 104,73 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,91 тисячі людей. 52,96 тисячі хворих вже одужали, а 1615 – померли.

Лабораторні центри 3 травня провели 649 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 55 жителів Львівщини, серед яких 12 львів'ян.

У Львові з початку пандемії на коронавірус захворіли 2627 медпрацівників. 157 з них наразі перебувають на амбулаторному лікуванні, а 65 – у стаціонарі. 2390 медпрацівників вже одужали, а 15 – померли.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 130 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях Львова та області

Станом на 4 травня у стаціонарах медзакладів Львівщини перебувають 1950 пацієнтів з пневмоніями. У 1685 хворих є коронавірус, 188 – перебувають у реанімації, а 48 – підключені до апаратів ШВЛ. 3 травня до медзакладів потрапили 65 хворих, а виписали 20 людей.

У стаціонарах львівських лікарень перебувають 594 пацієнти з пневмоніями. У 563 людей підтвердили коронавірус, 54 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 4 травня до медзакладів потрапив 21 хворий, а виписали 4 людини.

Зверніть увагу! З 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону. Тож у Львові, своєю чергою, послабили карантинні обмеження.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу