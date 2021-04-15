На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 120 тисяч людей. 14 квітня лабораторії провели 2283 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 748 жителів області.

Станом на 15 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1031 хворих. У 980 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 700 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 120,28 тисячі людей. На жаль, 2950 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 87,87 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 59,35 тисячі людей. 43,65 тисячі хворих вже одужали, а 1431 – помер.

Лабораторні центри 14 квітня провели 2283 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 748 жителів Львівщини, серед яких 203 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 120 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебуває 1031 пацієнт з пневмоніями. У 980 хворих є коронавірус, 59 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 14 квітня у лікарні потрапили 59 людей, а виписали 66 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 244 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 154 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 500 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 105 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 5 пацієнтів;

у пологовому – 23 пацієнтки.

Зверніть увагу! На Львівщині вкрай тривожна ситуація з коронавірусом, тож область перейшла у червону зону. Тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



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