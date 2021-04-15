Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика захворюваності

Джерело:Львівська міськрада
На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 120 тисяч людей. 14 квітня лабораторії провели 2283 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 748 жителів області.
Станом на 15 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1031 хворих. У 980 пацієнтів підтвердили коронавірус.
Актуально На Львівщину прибула перша партія вакцини CoronaVac
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 120,28 тисячі людей. На жаль, 2950 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 87,87 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 59,35 тисячі людей. 43,65 тисячі хворих вже одужали, а 1431 – помер.
Лабораторні центри 14 квітня провели 2283 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 748 жителів Львівщини, серед яких 203 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 120 тисяч людей / Фото ЛМР
Цікаво Львівщина не готова виходити з червоної зони, – головний медик області про ситуацію з COVID-19
У стаціонарах львівських медзакладів перебуває 1031 пацієнт з пневмоніями. У 980 хворих є коронавірус, 59 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 14 квітня у лікарні потрапили 59 людей, а виписали 66 пацієнтів.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу