На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 123 тисяч людей. 18 квітня лабораторії провели 1258 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 490 жителів області.

Станом на 19 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 972 пацієнти. У 911 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у майже 500 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 123,39 тисячі людей. На жаль, 3050 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 89,6 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 60,91 тисячі людей. 44,68 тисячі хворих вже одужали, а 1462 – померли.

Лабораторні центри 18 квітня провели 1258 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 490 жителів Львівщини, серед яких 343 львів'яни.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 123 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 972 пацієнти з пневмоніями. У 911 хворих є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 232 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 145 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 467 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 101 пацієнт;

у 4 міській лікарні – 7 пацієнтів;

у пологовому – 20 пацієнток.

Зверніть увагу! З 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу