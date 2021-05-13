Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 415 пацієнтів. У 388 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 250 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 132,3 тисячі людей. На жаль, 3424 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 115,08 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 64,66 тисячі людей. Понад 56,65 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1672 хворі померли.

Лабораторні центри 12 травня провели 1392 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 259 людей, сред яких 80 львів'ян.


На Львівщині на коронавірус захворіли понад 132 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 415 пацієнтів. 388 людей – хворі на коронавірус, 41 – перебуває у реанімації, а 22 – підключені до апаратів ШВЛ. 12 травня до медзакладів потрапили 22 хворі, а виписали 49 пацієнтів.

  • У 8 міській клінічній лікарні перебувають 100 пацієнтів;
  • у 1 міській клінічній лікарні – 75 пацієнтів;
  • у лікарні швидкої медичної допомоги – 180 пацієнтів;
  • у 5 міській клінічній лікарні – 51 пацієнт;
  • у 4 міській клінічній лікарні – 4 пацієнти;
  • у пологовому – 5 пацієнток.

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