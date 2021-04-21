Коронавірус у Львові та області: зберігається позитивна динаміка захворюваності

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 124 тисяч жителів Львівщини. 20 квітня лабораторії провели 2225 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 492 людей.
Станом на 21 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 901 пацієнт. У 863 хворих підтвердили коронавірус.
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Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 124,36 тисячі людей. На жаль, 3089 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 91,53 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 61,18 тисячі людей. 44,93 тисячі хворих вже одужали, а 1477 – померли.
Лабораторні центри 20 квітня провели 2225 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 492 жителів Львівщини, серед яких 222 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 124 тисячі людей / Фото ЛМР
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У стаціонарах львівських медзакладів перебуває 901 пацієнт з пневмоніями. У 863 хворих є коронавірус, 59 – перебувають у реанімації, а 30 – підключені до апаратів ШВЛ. 20 квітня до медзакладів потрапили 48 хворих, а виписали 93 людей.
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